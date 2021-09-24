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В США призвали сделать «разрушительной» помощь «Северному потоку — 2»

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Jens Buttner/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Бывший заместитель советника по нацбезопасности в администрации Дональда Трампа Виктория Коутс в статье для Fox News призвала действующего главу государства Джо Байдена принять меры для борьбы с «Северным потоком — 2».

В первую очередь она порекомендовала перестать возмущаться неизбежностью запуска российского газопровода и бессилием Вашингтона в противодействии этому.

«Мы можем удвоить санкции, чтобы сделать любую помощь «Северному потоку — 2» экономически разрушительной», — пишет Коутс.

В качестве альтернативы автор статьи предложила помочь европейским странам, например, Бельгии, которые требуют отказаться от идеи закрыть атомные электростанции и поощрять развитие чистой и безопасной ядерной энергетики.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составляет 55 млрд куб. м газа в год. 10 сентября «Газпром» объявил о завершении строительства газопровода «Северного потока — 2».

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