Акции «Роснефти» достигли нового исторического максимума

Акции «Роснефти» на открытии торгов, 23 сентября, выросли на 2% и достигли нового исторического максимума в 599 руб. за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Предыдущий исторический максимум был зафиксирован 15 сентября – 589,8 руб. за бумагу. Стоит заметить, что акции «Роснефти» последовательно росли на протяжении среды, став лидером среди «голубых фишек» с показателем 4%.

Ценные бумаги «Роснефти» являются одними из самых быстрорастущих на российском фондовом рынке. С марта 2020 года цена ее акций выросла более чем в 2,3 раза, а за первое полугодие 2021 года поднялась более чем на треть (31%).

Ключевыми факторами роста акций Роснефти аналитики называют колоссальную ресурсную базу, самые низкие в отрасли затраты на добычу и начало реализации проекта Восток Ойл .

Как отметил эксперт Торгово-промышленной палаты Дмитрия Полохина, стоимость ценных бумаг НК «Роснефть» в среднесрочной перспективе может вырасти на 30-40%.

«Среди важных факторов роста, которые выделяют инвесторы и аналитики, — снижение долговой нагрузки, генерация свободного денежного потока, самые низкие в мире удельные затраты на добычу, реализация флагманского нефтяного проекта «Восток Ойл», который является одним из самых перспективных и экологичных в отрасли», — сказал он.

В настоящее время углеродный след «Восток Ойл» на 75% ниже, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире. Его ресурсная база составляет свыше 6 млрд т премиальной малосернистой нефти, которая отличается низким содержанием серы в 0,01–0,04%.

Проект сыграл значительную роль в переоценке стоимости компании. Инвестбанк Goldman Sachs уже назвал его «магнитом для инвесторов». По мнению инвестбанка, «чистая приведенная стоимость проекта может достигнуть 75 млрд долларов». При благоприятной рыночной конъюнктуре и снижении рисков, стоимость проекта может превысить $100 млрд, считают аналитики Bank of America. При учете СПГ, общая оценка по проекту может возрасти до $115-120 млрд.