«Газпром нефть» и «Аэрофлот» планируют снизить углеродный след авиаперевозок

Одна из крупнейших российских нефтекомпаний «Газпром нефть» и ведущий национальный авиаперевозчик «Аэрофлот» подписали соглашение о совместной разработке нового типа авиационного топлива. Оно существенно снизит экологическое воздействие авиаперевозок и будет удовлетворять всем международным требованиям, предъявляемым к топливу категории SAF.

«Основной площадкой для исследований станет Технологический центр промышленных инноваций «Газпром нефти» в Санкт-Петербурге. А партнерство с крупнейшей российской авиакомпанией сделает процесс разработки авиатоплива с низким углеродным следом еще более эффективным», — сообщил после подписания соглашения председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов в свою очередь отметил, что экология становится одной из важных тем в современной авиации и многие зарубежные компании уже начинают использовать SAF-топливо в тестовом режиме. По его мнению, доля экологичного авиатоплива в ближайшие 10-20 лет будет существенно возрастать.

SAF-топливо отличается от традиционного авиакеросина пониженным углеродным следом и в настоящее время производится из растительного сырья. «Газпром нефть» и «Аэрофлот» планируют создать собственную рецептуру такого топлива для использования на внутренних и международных авиарейсах. Инициатива российских компаний стала ответом на требования международной организации гражданской авиации ICAO по снижению загрязнения атмосферы диоксидом углерода.