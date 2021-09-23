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Сбербанку присвоен наивысший класс в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Российский союз промышленников и предпринимателей объявил итоги второго Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса, сообщает пресс-служба Сбербанка.

В рамках рейтинга была проведена независимая экспертиза эффективности системы антикоррупционного комплаенс-менеджмента в 59 крупнейших компаниях России. Система Сбера в этой области была оценена в 100%, что соответствует классу А1 — «Организации/Компании с максимально высоким уровнем противодействия коррупции и минимальным уровнем рисков коррупции».

Как отмечается в докладе, посвященном рейтингу, «ПАО «Сбербанк» при управлении конфликтом интересов внедрил многоуровневую систему внутреннего контроля, которая построена на принципах независимости подразделений и «служебной необходимости» в распределении информационных потоков. Заслуживают внимания обучающие платформы и технологии, позволяющие обеспечивать членам Наблюдательного совета, работникам Сбербанка доступ к курсам и программам в режиме 24/7 с любых электронных устройств и из любой точки мира, что позволяет проходить обучение в удобное для них время и позитивно влияет на восприятие обучения».

Независимая экспертиза в рамках рейтинга проводилась в соответствии критериями международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции – Требования и рекомендации по применению» и Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Ознакомиться с результатами оценки можно на официальных сайтах РСПП и Антикоррупционной хартии российского бизнеса в разделе «Антикоррупционный рейтинг», а также на сайте Сбера в разделе «Комплаенс».

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