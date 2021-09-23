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Сбер увеличил объем роботизированных коммуникаций среди клиентов

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сбербанк активно развивает роботизированные коммуникации в собственных процессах взыскания и успешно экспортирует технологию для крупнейших корпоративных клиентов. Как сообщил вице-президент, директор департамента по работе с проблемными активами СберБанка Максим Дегтярев на Международном правовом банковском форуме, по итогам 7 месяцев 2021 года объем исходящих звонков, которые совершили клиенты банка, вырос более чем в 2 раза и составил 84,5 млн минут.

По итогам 2021 года ожидается рост числа звонков на 47% относительно прошлого года. Чаще всего роботы-операторы используются в телемаркетинге, лидогенерации, подборе и адаптации персонала.

«Технология доказала свою эффективность: ею пользуется более пятидесяти крупнейших российских компаний, из них 70% относятся к финансовому сектору. Если говорить непосредственно о процессах взыскания, то робот дает экономию времени и издержек, корректно общается с должниками. Кроме того, его функционал можно настроить в соответствии со всеми законодательными ограничениями. Однако полностью заменить людей робот не сможет: сложные ситуации, требующие погружения в проблему, под силу решить только человеку. На робота можно перевести значительный объем рутинного взаимодействия с клиентами», — рассказал Максим Дегтярев.

Согласно подсчетам разработчика технологии – дочерней компании Сбера АБК, для клиента использование робота сокращает стоимость минуты разговора в 7 раз. Время диалога робота-оператора в среднем в 2 раза меньше, чем у оператора колл-центра, работающего по аналогичному скрипту. При этом положительных результатов переговоров у робота на 22% больше, чем у оператора.

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