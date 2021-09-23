Стоимость бензина Аи-95 второй день подряд обновляет рекорд

Биржевая цена бензина марки «Премиум-95» по территориальному европейскому индексу второй день подряд обновила исторический максимум. Информация об этом опубликована на официальном сайте Санкт-Петербургской международной товарно- сырьевой биржи (СПбМТСБ).

По итогам торгов в четверг, 23 сентября, стоимость Аи-95 в течение суток выросла на 0,3% до 60.38 тыс. рублей за тонну.

Предыдущий рекорд был установлен 22 сентября, впервые за два месяца. Тогда стоимость бензина марки «Премиум-95» достигла 60,18 тыс. рублей за тонну. Цена бензина этой марки на бирже вновь начала расти с 15 сентября. С этого момента бензин Аи-95 подорожал на 3,2%.

Ранее в Росстате заявили, что средние потребительские цены на бензин в России во вторую неделю сентября снизились на 5 копеек и составили 48,88 рубля за литр.

Снижение цен на бензин зарегистрировано в 35 регионах Российской Федерации. Самое заметное снижение цен произошло в Йошкар-Оле – на 0,5%.

При этом, Министерство энергетики больше не рассматривает запрет на экспорт бензина в качестве меры по стабилизации рынка в России.