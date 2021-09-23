В Германии высокие цены на газ объяснили «зеленой» политикой

Высокие цены на газ в Германии являются следствием «зеленой» политики, проводимой в государстве. Об этом газете «Известия» заявила депутат гамбургского ландтага, кандидат в бундестаг Ольга Петерзен.

«На данный момент в Германии уже одна из самых высоких цен на энергоснабжение в Европе. Причем высота этих цен — результат «зеленой» политики последних лет. Германии необходим «Северный поток — 2». Необходим он как можно скорее», — сказала она.

Цены на газ в Европе активно растут с прошлого года. По данным агентства, стоимость фьючерса на газ на торгах 15 сентября в моменте превысила $960 долларов за тыс. кубометров.

Ранее кандидат в канцлеры Германии от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в намеренном сдерживании поставок газа в Европу. Она заявила, что таким образом Москва пытается надавить на власти ЕС и быстрее получить оставшиеся разрешения для «Северного потока — 2». В конечном итоге, это может привести к тому, что пострадают клиенты Германии, которые либо столкнутся с серьезным повышением цент на газ, либо вовсе останутся без тепла.