В Минтруде разъяснили отказ от законопроекта по индексации пенсий работающим

Отрицательное заключение правительства по проекту закона о полноценной индексации пенсий работающих пенсионеров не связано с отказом от идеи как таковой. Об этом заявили РИА «Новости» в Минтруде.

«Направленный правительством отзыв на законопроект ЛДПР об индексации касается не идеи индексации пенсии работающим как таковой, а конкретного законопроекта. Поддерживаемые правительством законопроекты должны содержать конкретные механизмы обеспечения обязательств. В виду непроработанности законопроект был отклонен», — пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что правительство отклонило проект, указывая на то, что проведение подобных мер потребует дополнительных расходов, а в законопроекте не указывается, откуда планируется брать эти средства и в каком порядке. Отмечалось, что в 2017, 2019 и 2020 годах власти уже трижды выдавали отрицательные заключения на подобные законопроекты.

До этого первый зампред Центробанка России Сергей Швецов заявил, что действующим пенсионерам помогать довольно поздно, а россиян необходимо стимулировать к моменту выхода на пенсию полагаться не только на поддержку государства, но и на сформированный в течение жизни капитал.

В ответ на это глава Банка России Эльвира Набиуллина выразила сожаление о формулировке его слов и сказала, что обеспечение достойной пенсии граждан — это один из приоритетов государства.