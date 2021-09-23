Британский министр энергетики заявил о поддержке «Северного потока — 2»

Министр экономики, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Кваси Квартенг заявил, что поддерживает проект «Северный поток — 2». Об этом сообщил в Twitter журналист Financial Times Дэвид Шеппард.

«Я всегда поддерживал его», — приводит журналист слова Квартенга, озвученные в ходе парламентских слушаний.

В ходе слушаний обсуждалась ситуация на газовом рынке. Квартенг подчеркнул, что цена на газ в последние полгода выросла в четыре раза, однако угрозам поставок нет. Британия получает топливо из Норвегии, Бельгии, Нидерландов и в виде СПГ и не зависит от поставок газа от «Северного потока — 2».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составляет 55 млрд куб. м газа в год.

10 сентября «Газпром» объявил о завершении строительства газопровода «Северного потока — 2».

Кроме того, стало известно, что в сертификации газопровода «Северный поток — 2» примет участие польская нефтегазовая компания PGNiG. По словам представителя Еврокомиссии Вивиан Лунелы, процедура одобрения Еврокомиссией сертификации газопровода может продлиться до двух месяцев.