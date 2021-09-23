Китай откажется от строительства новых электростанций в других странах

Китайский лидер Си Цзиньпин во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что КНР больше не будет строить новые угольные электростанции в других странах, сообщает Bloomerg.

«Китай увеличит поддержку других развивающихся стран в развитии зеленой и низкоуглеродной энергетики и не будет строить новые угольные энергетические проекты за рубежом», — сообщил председатель КНР.

Как отмечает издание, подобный шаг может поставить под удар разработку угля, так как более 70% всех построенных на сегодняшний день угольных электростанций зависят от финансирования из Китая.

Президент Совета по защите природных ресурсов Маниш Бапна в свою очередь заявил, что для КНР — это важный шаг вперед. По его словам, данная инициатива «открывает дверь для более смелых климатических амбиций Китая и других ключевых стран».

Ранее глава КНР Си Цзиньпин призвал все развитые государства прилагать больше усилий при решении климатических проблем. По его словам, необходимо принять конкурентные меры по поддержке развивающихся стран, чтобы ускорить их переход к низкоуглеродному развитию.