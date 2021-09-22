Глава ЦБ Набиуллина прогнозирует снижение инфляции до 4-4,5% в 2022 году

Годовая инфляция в России вернется к диапазону 4-4,5% во втором полугодии следующего года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе заседания Совета Федерации.

«Сейчас мы ожидаем, что, с учетом нашей денежно-кредитной политики, инфляция вернется к 4-4,5% во второй половине следующего года», — сказала Набиуллина.

Накануне Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции по итогам 2021 года до 5,8%. В июльском прогнозе этот показатель составлял 5%.

По данным на 6 сентября годовая инфляция составила 6,74%.

Глава Центробанка при этом объясняла, что они не планируют снижать ключевую ставку в ближайшее время, так как для этого необходимо снижение инфляционных ожиданий.

Оценивая будущие темпы инфляции, аналитики в основном выразили негативные ожидания на конец сентября. Подавляющее большинство собеседников «Газеты.Ru» склоняется к тому, что она достигнет уровня в 7%. Но уже в ноябре они ожидают замедления роста цен, которое продлится до конца года. Самые позитивные прогнозы к началу нового года сходятся на показателе ниже 6% («БКС» — 5,8% г/г, «Открытие» — 5,7-5,8% г/г, «Юникредит» — ниже 6% г/г).