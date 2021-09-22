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Forbes составил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Журнал Forbes представил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году на основе прибыли, полученной за продажу активов или в виде дивидендов, сообщается на сайте журнала.

Список возглавил основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. По информации издания, дивиденды и продажа акций оператора Tele2 принесли бизнесмену $1,7 млрд, эта сумма оказалась меньшей, чем у лидера прошлогоднего рейтинга Андрея Андреева, который получил $2,25 млрд за свою долю в холдинге MagicLab.

На втором месте рейтинга оказался основной владелец металлургической компании НЛМК Владимир Лисин. Размер его дохода оценивается в $1,48 млрд, он поднялся с четвертого на второе место в рейтинге «королей кеша». При этом дивиденды, полученные им от компании, уменьшились на 25%, до $1,25 млрд. В декабре 2020 года его компания Fletcher Group продала примерно 2,1% акций НЛМК.

В тройке лидеров рейтинга Forbes также Алишер Усманов с $1,43 млрд дохода. В прошлом году USM Holdings, в котором предпринимателю принадлежит 49%, получил крупные дивиденды от «Металлоинвеста». По итогам 2019 года компания выплатила всего 78,5 млрд рублей, а промежуточные дивиденды 2020-го составили еще 140 млрд рублей.

Продажа активов помогла попасть в рейтинг владельцу Volga Group Геннадию Тимченко, председателю совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктору Рашникову, а также младшему партнеру Алишера Усманова в USM Holdings Андрею Скочу. Из прошлогоднего рейтинга в новом списке остались глава «Норильского никеля» Владимир Потанин, бизнесмен Роман Абрамович, главный исполнительный директор «Лукойла» Вагит Алекперов и cенатор Сулейман Керимов.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг богатейших семей России, который возглавили супруги Татьяна и Владислав Бакальчук.

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