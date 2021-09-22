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Правительственная комиссия поддержала идею о продаже улова, пойманного рыбаками-любителями

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Depositphotos

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу, которая разрешает рыбакам-любителям продавать пойманную рыбку в России. Об этом сообщает издание «Российская газета».

Предполагается, что рыбаки, выловившие рыбу, смогут ее сразу продать с рук на законных основаниях.

Осуществлять выдачу рыболовных билетов планируют территориальные органы Росрыболовства.

Инициатива была направлена на рассмотрение правительства для получения отзыва одного из сенаторов.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев подчеркнул, что разработанная инициатива будет поддержана, однако к ней есть ряд замечаний.

В дальнейшем нужно будет уточнить, какие конкретно данные о лице, которому предоставят право на добычу рыбы, отобразятся в рыболовном билете.

Сейчас рыбак не имеет права продать свой улов, потому что это будет признано незаконным предпринимательством. Одобрения инициативы ожидают любители «тихой охоты».

Ранее были названы самые затратные в федеральном бюджете России разделы.

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