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Глава Минтруда Котяков сообщил, насколько проиндексируют пенсии в 2022 году

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Индексация страховых пенсий в 2022 году составит 5,9%. Об этом сообщил РИА Новости глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По словам министра, по действующему законодательству индексация страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров всегда проводится на уровне выше годовой инфляции.

Учитывая прогноз минэкономразвития по инфляции в 5,8%, индексация пенсий остается в параметрах трехлетнего бюджета. Она составит, как планировалось, 5,9%, указал Котяков.

В 2022 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера составит 18 521 рубль, в 2023 — 19 477 рублей, в 2024 — 20 469 рублей. Такую информацию дал глава ведомства.

Ранее первый зампред Центробанка России Сергей Швецов заявил, что россияне должны в течение жизни формировать капитал, с которым они будут выходить на пенсию. Позднее глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что сожалеет о «неудачной формулировке» Швецова и пояснила, что обеспечение достойной пенсии для граждан является одним из приоритетов государства.
Член Совета Федерации и председатель «Союза пенсионеров России» Валерий Рязанский в беседе с «Газетой.Ru» беседе с «Газетой.Ru» заявил, что идея Швецова звучит оскорбительно, так как большинство граждан выходят на пенсию, не имея «серьезных накоплений».

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