Министра транспорта попросили ограничить полеты двух российских авиакомпаний

После массовых задержек рейсов авиакомпанией «Уральские авиалинии», а также выявленных Ространснадзором проблем с безопасностью полетов у компании «Якутия» Минтранс попросили ограничить полеты обоих перевозчиков. Об этом пишут «Известия».

Инициативу выдвинул председатель Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов. Он обратился к главе транспортного ведомства Виталию Савельеву с призывом приостановить выдачу новых разрешений на международные полеты этим авиакомпаниям. Хотов также считает, что можно сократить их полетные программы и ограничить действие сертификата эксплуатанта якутского перевозчика.

В письме отправленном на имя министра говорится, что эти меры позволят восстановить безопасность перелетом у авиакомпания.

Зотов полагает, что компании должны получать новые направления и иметь возможность работать по нынешним маршрутам только в случае обеспечения безопасности перевозок и, не допуская массовых задержек вылетов.

Ранее сообщалось, что генеральный директор авиакомпании «Якутия» Владимир Горбунов покинет свой пост после замечаний надзорных органов. По информации ведомства, во время рабочей встречи с Горбуновым глава Минтранса Якутии Владимир Сивцев отметил, что компания продолжительное время не может обеспечить стабильное бесперебойное авиасообщение для жителей республики.