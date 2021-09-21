Глава Минфина рассказал про компании, которых коснется повышение налога на прибыль

Министерство финансов России планирует на будущей неделе добиться компромисса с бизнесом по повышению налогообложения прибыли. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Минфина страны Антона Силуанова.

По его словам, данные меры могут коснуться разных секторов экономики, однако затронут новые нормы лишь единицы, среди них не будет банков.

Минфин предложил новый подход к налогообложению прибыли. Речь про ретроспективное повышение налога на прибыль для фирм, которые за последние пять лет направляли на дивиденды больше, чем инвестировали.

«Нет, никакой дифференциации нет, и здесь зависит просто от объема дивидендов к уровню капитала», — пояснил Силуанов.

Министр подтвердил, что меры будут применимы ко всем сферам деятельности.

«У нас единый подход к налогообложению, и если мы будем выбирать — госсектор или частный сектор — то это уже будет противоречить Конституции», — обратил внимание глава Минфина.

Всего меры начнут применяться к единицам компаний, обратил внимание он.

Ранее бизнес выступил против роста налога на добычу полезных ископаемых для металлургов.