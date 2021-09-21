Штраф для Booking.com может увеличиться вдвое

В том случае, если компания по бронированию отелей Booking.com не оплатит в срок наложенный на нее административный штраф ФАС в размере 1,3 млрд рублей, итоговые выплаты по нему могут быть увеличены в два раза, до 2,6 млрд рублей, обратила внимание «Газета.Ru».

«Неуплата юридическим лицом наложенного на него административного штрафа в предусмотренный КоАП РФ срок влечет за собой наложение штрафа в двукратном размере», — говорится в разъяснительном комментарии прокуратуры.

«Если коллеги не выплатят, то надо удваивать штраф, согласно КоАП. Компания ведет себя некорректно по отношению к участникам российского гостиничного рынка», — заявил «Газете.Ru» вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников.

Ранее сообщалось, что ФАС обратится в суд, если сервис Booking.com не выплатит регулятору штраф после вступления в законную силу постановления. Дело в отношении компании было заведено в конце 2019 года из-за навязывания отелям и хостелам условия о соблюдении паритета цен.