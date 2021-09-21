Глава Минэкономразвития считает, что курс рубля недооценен

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что курс рубля на данный момент недооценен. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, текущий курс формировался под действием увеличения иностранной валюты в рамках «бюджетного правила» и активного накопления резидентами валютных активов. Также на рубль повлияли значительный объем импорта в рамках восстановления экономии и настроения международных инвесторов.

Решетников уточнил, что ведомство ожидает укрепление курса в конце текущего и начале следующего года, а с 2023 года рубль будет постепенно ослабевать.

Отмечается, что в июле среднегодовой курс рубля в 2021 году оценивался в 72,89 руб./$1, а в сентябре — 73,6 руб./$1.

Ранее Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России. Замглавы министерства Алексей Херсонцев считает, что по итогам 2021 года инфляция поднимется до 5,8%. В июльском прогнозе этот показатель составлял 5%.