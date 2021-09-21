Расходы бюджета на деятельность президента в 2022 году составят 14,7 млрд рублей

На деятельность президента России Владимира Путина и его администрации в 2022 году выделять 14,7 млрд рублей из бюджета. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022–2024 годы, передает ТАСС.

В агентстве уточнили, что по сравнению с 2021 годом эта статья расходов сократится почти на 7%. Ожидается, что по итогам текущего года на деятельность главы государства направят 15,8 млрд рублей.

Кроме того, в документе отмечается, что на деятельность премьер-министра и аппарата правительства в 2022 году будет выделено почти 8,6 млрд рублей.

Ранее Владимир Путин заявил, что за время пандемии коронавирусной инфекции на помощь гражданам было направлена порядка 3 трлн рублей из федерального бюджета. Эти деньги пошли на сохранение рабочих мест и доходов граждан, а также поддержку предпринимателей и помощь регионам.