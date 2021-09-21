Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В ЦБ порекомендовали россиянам сформировать капитал до пенсии 13:59
Глава КДК объяснил, почему Слуцкий не будет наказан за поведение в матче... 13:59
Лондонский аквариум назвал в честь победительницы US Open пингвина 13:54
Российские корабли отработали защиту Севморпути 13:52
Лукашенко считает, что в семьях должно быть минимум трое детей 13:47
iPhone подорожали в России в четыре раза за 14 лет 13:46
В Путилково закроют миграционный центр в ноябре 13:45
Крымские татары раскритиковали нежелание Турции признавать Крым частью России 13:44
Ким Кардашьян довела до слез помощницу, подарив ей сумочку за $25 000 13:38
Патрушев назвал AUKUS еще одним направленным против России и Китая военным блоком 13:35

Расходы бюджета на деятельность президента в 2022 году составят 14,7 млрд рублей

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

На деятельность президента России Владимира Путина и его администрации в 2022 году выделять 14,7 млрд рублей из бюджета.  Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022–2024 годы, передает ТАСС.

В агентстве уточнили, что по сравнению с 2021 годом эта статья расходов сократится почти на 7%. Ожидается, что по итогам текущего года на деятельность главы государства направят 15,8 млрд рублей.

Кроме того, в документе отмечается, что на деятельность премьер-министра и аппарата правительства в 2022 году будет выделено почти 8,6 млрд рублей.

Ранее Владимир Путин заявил, что за время пандемии коронавирусной инфекции на помощь гражданам было направлена порядка 3 трлн рублей из федерального бюджета. Эти деньги пошли на сохранение рабочих мест и доходов граждан, а также поддержку предпринимателей и помощь регионам.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Россия сделает выводы». Турция отказалась признавать выборы в Госдуму в Крыму
Песков назвал неприемлемыми заявления Турции об отказе признавать выборы в Крыму
«Продолжаем занятие»: что делали сотрудники вуза после начала стрельбы в Перми
Педагог Сыромятников объяснил, почему продолжил лекцию во время нападения на ПГНИУ
По-русски не читает: первые впечатления от iOS 15
Журналисты нашли недоработки в iOS 15
В Британии предъявили обвинение третьему россиянину по делу об отравлении в Солсбери
Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России
В Кремле прокомментировали решение ЕСПЧ по Литвиненко
Мать устроившего стрельбу в пермском вузе рассказала, что ее сын был идеальным ребенком
Новости и материалы
В ЦБ порекомендовали россиянам сформировать капитал до пенсии
Глава КДК объяснил, почему Слуцкий не будет наказан за поведение в матче с «Зенитом»
Лондонский аквариум назвал в честь победительницы US Open пингвина
Российские корабли отработали защиту Севморпути
Лукашенко считает, что в семьях должно быть минимум трое детей
iPhone подорожали в России в четыре раза за 14 лет
В Путилково закроют миграционный центр в ноябре
Крымские татары раскритиковали нежелание Турции признавать Крым частью России
Ким Кардашьян довела до слез помощницу, подарив ей сумочку за $25 000
Патрушев назвал AUKUS еще одним направленным против России и Китая военным блоком
Пожизненно отстраненный арбитр раскритиковал поведение Слуцкого
Американские пограничники хлыстами согнали беженцев в реку
Минэкономразвития изменило прогноз по росту ВВП
МОК опубликует рекомендации по допуску транс-персон
Опубликован список погибших при стрельбе в пермском университете
У магазина на северо-востоке Москвы нашли двух мертвых мужчин и женщину без сознания
Арбенина считает, что пандемия помогла в реализации артистам-«пустышкам»
Извержение вулкана вынудило майя построить из туфа огромную пирамиду
Все новости
Добегаться до инфаркта: как спорт влияет на сердце
Ученые связали физическую активность с отложениями кальция в артериях
«Идиоты у власти»: на Украине ищут виновных в газовом кризисе
Экс-депутат Рады призвал Зеленского к ответу за высокие цены на газ на Украине
«Спартак» и ЦСКА представляют собой жалкое зрелище»
Бояринцев: гол ЦСКА в ворота «Спартака» нелогичный, забили на отскоке
«Без перестройки системы повысить качество городской среды невозможно»
Эксперт Крохин объяснил необходимость реформы ЖКХ, анонсированной Хуснуллиным
Расплавленный город: Содом был уничтожен подобием Тунгусского метеорита
Ученые доказали, что город бронзового века погубил метеорит
Низвержение лидера: Skoda стала надежнее Toyota
В Британии опубликовали рейтинг популярных кроссоверов
Слава из «Квартета И»: Ростиславу Хаиту — 50
Ковид начнут лечить газовой смесью
Создатели гелий-кислородной смеси рассчитывают на ее включение в ОМС в 2022 году
России пропишут безуглеродную диету
Мишустин: надо готовиться к сокращению использования нефти и газа в экономике
«Чебурашка попытается понять, что он за животное»
Режиссер рассказал сюжет игрового фильма про Чебурашку
«Пустует каждое восьмое помещение»: что происходит с коммерческой недвижимостью в Москве
Риелторы рассказали, когда на рынке стрит-ритейла Москвы ожидается оживление
«Напоминает «Черное зеркало»: можно ли ловить убийц до совершения преступления
Эксперты назвали минусы системы цифрового контроля за опасным поведением
«Мы — реалисты, а не оппозиция»: за счет чего «Новые люди» прошли в Госдуму
Лидер партии «Новые люди» назвал ее отличие от конкурентов
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях