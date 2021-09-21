«Ъ»: правительство рассмотрит возможность разрешить «Роснефти» поставки газа в Европу

Правительство России предварительно готово проработать возможность в качестве эксперимента разрешить «Роснефти» поставлять газ в Европу, однако решение еще не представлено, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект доклада вице-премьера Александра Новака президенту страны Владимиру Путину.

По данным издания, из документа следует, что правительство готово «в качестве эксперимента» дать «Роснефти» возможность экспортировать в Европу 10 млрд кубометров газа в год через агентское соглашение с «Газпромом».

Как пишет «Коммерсантъ», Новак предлагает проработать этот вопрос Министерству энергетики и Министерству финансов, при этом решение будет принимать глава государства из-за расхождений в позициях «Роснефти» и «Газпрома». Кроме того, вице-премьер предложил проанализировать возможность поправок к Налоговому кодексу в вопросе привязки налога на добычу полезных ископаемых с экспортируемых «Роснефтью» объемов к спотовым ценам в Европе.

Ранее «Роснефть» направила в правительство обращение с просьбой предоставить ей возможность экспортировать трубопроводный газ. Глава Минэнерго Николай Шульгинов уточнил, что возможный допуск «Роснефти» к экспорту трубопроводного газа находится на стадии обсуждения.