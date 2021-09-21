Экономист Воронкова заявила о росте цен на овощи и фрукты к концу года

Доцент кафедры финансов цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова заявила «Прайму», что к концу года ожидается сезонный рост цен на овощи и фрукты.

По ее словам, темпы роста цен на продукты в России всегда на 1-2 п.п. выше общей инфляции. Центробанк прогнозирует, что годовая инфляция составит 5,7-6,2%. В таком случае можно ожидать роста цен на продукты примерно на 7-8% за год, в первую очередь подорожают импортные овощи и фрукты.

Эксперт отметила, что непродовольственные товары за 8 месяцев этого года уже подорожали на 5,61%. Например, расходы россиян на смартфоны в первом квартале 2021 года выросли на треть, в том числе из-за роста цен на гаджеты.

Ранее в Минпромторге заявили о стабилизации цен на продукты.