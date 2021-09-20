Юрист объяснил, почему россияне будут платить штраф за разведение кур на даче

За разведение кур на садовом участке россиянам действительно может грозить ответственность, пояснил «Газете.Ru» генеральный директор юридической компании «Топ Лигэл Консалтинг» Николай Когошвили. Это происходит в случае, если земля используется не по назначению.

Согласно Земельному кодексу РФ (в частности, положениям, указанным в п.1-2, ст. 7) земли должны использоваться в соответствии с установленным для них целевым назначением. Человек может заниматься разрешенными видами деятельности по своему усмотрению, без дополнительного согласования.

Если участки используются не по целевому назначению, либо не выполняет обязанности по приведению земель в состояние, пригодное для использования, на регулярной основе, то могут привлечь к ответственности по ст. 8.8. КоАП РФ. Для этого составляется акт административного обследования земельного объекта и собираются другие доказательства, которые подтверждают нарушение правил использования земельного участка. Этот документ должен был составлен компетентным должностным лицом — государственным инспектором управления Росреестра.

«Поводом для осуществления проверки может послужить обращение граждан в орган государственного земельного надзора, на которое орган должен отреагировать соответственным образом. Процедура разбирательства заключается в проверке, производимой на данном участке», — рассказал эксперт.

Николай Когошвили добавил, что у государственных инспекторов также появилась возможность проводить оперативную проверку – административное обследование. Его можно провести без взаимодействия с обладателями земельных участков и доступа на обследуемые участки. В этом случае собирается и анализируется информация об участке, которая содержится в официальных источниках. На основе этого можно сделать вывод о признаках нарушения.

«Если в результате административного обследования выявляются признаки нарушения земельного законодательства, то инспектором оформляется акт административного обследования объекта земельных отношений, который является основанием для проведения впоследствии проверки на данном земельном участке», — рассказал юрист.

Ранее сообщалось, что Верховный суд запретил разводить сельхозживотных на садовых участках. Жительницу Волгоградской области оштрафовали на 10 тыс. рублей за появление курятника на дачном участке. В суде пояснили, что такую землю можно использовать только для садоводства, а не в сельскохозяйственных целях.