Глава Минфина США предупредила о высоком риске дефолта в США

Бывший глава ФРС, а ныне — министр финансов США Джэнет Йеллен предупредила о высоком риске дефолта в США, который может привести к грандиозному финансовому кризису. Об этом она написала в своей колонке в The Wall Street Journal.

По мнению министра, Конгрессу следует немедленно поднять лимит на увеличение государственного долга США. В противном случае, где-то в октябре резервы Казначейства будут полностью исчерпаны и США станут на грани дефолта.

«В считанные дни миллионы американцев могут оказаться без денег. Мы будем наблюдать задержки в критических выплатах на неопределенный срок. Почти 50 млн пожилых людей могут на какое-то время перестать получать пенсии. Войска могут остаться без зарплаты. Миллионы семей, полагающихся на ежемесячную налоговую льготу на детей, могут столкнуться с серьезными задержками. Если вкратце, Америка не сможет выполнить свои обязательства», — сообщила министр.

Йеллен подчеркнула, что если США впервые в истории объявят дефолт, это критически отразится на всей мировой экономике, а Америка может навсегда потерять статус надежной сверхдержавы, выпускающей ключевую резервную валюту. Экс-глава ФРС также напомнила о ситуации в 2011, когда Америка также была на грани дефолта, в результате чего рейтинговые агентства понизили статус США, что очень серьезно ударило по рынку акций.

Ранее сообщалось, что Йеллен написала открытое письмо спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси с просьбой немедленно повысить лимит государственного долга.