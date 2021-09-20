В ФАС предложили пересмотреть правила страхования заемщиков

Начальник управления контроля финансовых рынков Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Ольга Сергеева заявила, что потребитель вправе менять страховые организации в течение всего срока кредитования, а также сохранять те же условия, включая процентную ставку, передают »Известия».

«Ведомство необходимым пересмотреть условия правил допуска страховых организаций к страхованию рисков заемщиков. Статистика показывает, что потребители страхуют свои риски в той страховой организации, которую навязывает банк», — отметила Сергеева.

Помимо этого, по ее словам, в ФАС предлагают отказаться от сложных требований и методик оценки банками платежеспособности страховщиков.

«Отдельный вопрос, который ФАС России считает нужным вынести на обсуждение — это формирование минимальных стандартных требований к страховым услугам», — уточнила Сергеева.

Она подчеркнула, что на данный момент требования к страховой услуге у банков различаются, при этом, не всегда обоснованно.

Поэтому введение минимальных стандартных требований к страхованию кредитов, позволит продавать эти услуги дистанционно, например, на маркетплейсах за счет предложения лучшей цены и лучшего качества, резюмировала Сергеева.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что сложившаяся в данный момент ситуация на рынке потребительского кредитования вынуждает ЦБ начать выдвигать запреты на выдачу отдельных кредитов. По ее словам, регулятор утвердит соответствующие ограничения, когда будет выдано необходимое разрешение.