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Arab News: иранская нефть не сможет положить конец топливным войнам в Ливане

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Emilie Madi/Reuters

В воскресенье вооруженные люди открыли огонь по заправочной станции в долине Бекаа и пригрозили убить владельца, поскольку топливные войны в Ливане продолжают выходить из-под контроля, пишет Arab News. Этот инцидент произошел на фоне длинных очередей на заправочных станциях, частых отключений электроэнергии. Также кризис привел к тому, что 20-литровые канистры бензина продают на черном рынке за $327 при официальной цене – в три раза ниже.

Дефицит топлива не уменьшился из-за прибытия на прошлой неделе автоцистерн с дизельным топливом из Ирана, контрабандой переправленного через границу из Сирии в рамках сделки, заключенной при посредничестве «Хезболлы» в нарушение санкций США. Третий танкер находится пути из Ирана в сирийский порт Банияс.

Ни поставка иракского топлива на Electricité du Liban, ни поставка иранского дизельного топлива пока не дали положительных результатов, пишет издание.

Источник Arab News заявил: «Государство Ливан не просило у Ирана топлива. Эта позиция была официально выражена и не изменилась».

Ожидается, что в понедельник правительство премьер-министр Ливана Наджиба Микати получит вотум недоверия парламента.

Между тем политики были озабочены последствиями того, что американская компания Halliburton выиграла контракт на разведку нефти и газа в спорной морской пограничной зоне между Ливаном и Израилем.

Спикер парламента Набих Берри призвал Министерство иностранных дел «принять срочные и немедленные меры перед Советом Безопасности и международным сообществом для проверки возможности нового нападения Израиля на суверенитет и права Ливана, поскольку любой контракт на разведку с Halliburton или другими компаниями в спорной территории подрывают рамочное соглашение США и ООН». Ливано-израильские переговоры по спорному району проводились под эгидой США и остановились в апреле после того, как ливанская делегация настояла на том, чтобы изменить спорные границы. Израиль обвинил Ливан в препятствовании переговорам путем расширения спорной территории.

Все эти вопросы не продвигают страну к решению проблем. Ливан все глубже погружается в топливный апокалипсис.

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