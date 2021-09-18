Bloomberg составил рейтинг богатейших семей мира

Агентство Bloomberg опубликовало ежегодный список самых богатых семей мира.

В текущем году рейтинг возглавили Уолтоны. В 1950-м году Сэм Уолтон основал компанию Walmart, ныне — Walton Enterprises, состояние которой на сегодняшний момент оценивается в $238,2 млрд (+$23 млрд за последний год). Этой семье принадлежат более 10 тыс. магазинов по всему миру. Лишь за последний год компания продала акции на $6 млрд.

На второй позиции оказалась семья Марс, которым принадлежит компания Mars, производящая кондитерские изделия и продукты длительного срока хранения (M&Ms, Milky Way и Snickers). Их состояние оценивается в $141,9 млрд (+$39,2 млрд).

Третьей самой богатой семьей в мире является семья Кох, владеющая Koch Industries — компанией, занимающейся нефтепереработкой и химическим производством. Состояние Кохов оценивается в $124,4 млрд (+$115 млрд).

В десятку рейтинга также вошли Эрме (владельцы модного дома Hermes; состояние в $116 млрд); королевская семья Саудовской Аравии Аль Сауд (состояние в $100 млрд), владельцы модного дома Chanel Вертхаймеры (состояние в $61,8 млрд) владельцы информационного агентства Thomson Reuters Томсоны ($61,1 млрд).

Ранее сообщалось, что в рейтинг 500 богатейших людей мира вошли 24 россиянина.