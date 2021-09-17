Стал известен потерявший больше всего денег миллиардер

Основатель китайской технологической платформы Pinduoduo Колин Хуан в этом году понес самые большие убытки среди миллиардеров, сообщает Bloomberg. Его состояние упало более чем на $27 млрд – больше, чем у кого-либо из участников рейтинга агентства.

Бумаги его компании резко снизились в цене после того, как китайские власти начали подавлять своих интернет-гигантов (на 44%). Они подешевели больше, чем, например, у Alibaba (33%) или Tencent (18%). Эксперты связали это с тем, что предприятие оказалось более уязвимым к действиям Пекина, отмечается в материале.

«Это ярчайший пример того, как изменилась ситуация для класса китайских миллиардеров на фоне того, как президент Си Цзиньпин призывает к «общему процветанию» и усиливает контроль над компаниями частного сектора, — пишет Bloomberg.

Колин Хуан основал свою компанию в 2015 году. Годовое количество активных пользователей в декабре выросло до 788 млн, это больше, чем у Alibaba – 779 млн. Рыночная стоимость компании на пике достигала $178 млрд, а затем упала примерно до $125 млрд.

Ранее сообщалось, что власти Китая намерены бороться с коммерческими платформами и аккаунтами в соцсетях, которые распространяют финансовую информацию, наносящую вред экономике КНР. Они должны будут удалять посты с подобным содержанием.