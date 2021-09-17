«Мы лечим не болезнь, а симптоматику»: финансист Солодков оценил идею ограничить выдачу кредитов

В России действительно остро строит проблема с потребкредитами, но прямое ограничение выдачи – это лишь «лечение симптомов», заявил «Газете.Ru» директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. По его словам, нужно работать с тем, почему граждане в принципе набирают столько кредитов.

«С моей точки зрения, это когда мы лечим не болезнь, а симптоматику. Потому что проблема заключается в том, что у нас продолжают падать реальные доходы», — считает эксперт.

По его мнению, нужно думать над тем, каким образом можно выйти на рост ВВП на душу населения, и во главе угла должен быть поставлен инвестиционный климат. Но это уже не в компетенции ЦБ.

«К сожалению, людям деваться некуда. Нужно покупать лекарства, еду, одевать себя, семью, отправлять детей в школу, а денег-то нет», — отметил Солодков.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в интервью РБК, что сложившаяся сейчас ситуация на рынке потребительского кредитования вынуждает ЦБ переходить к прямым запретам на выдачу некоторых видов ссуд. Законопроект, расширяющий полномочия регулятора, уже внесли в Госдуму, но пока есть разногласия с правительством по этой теме.