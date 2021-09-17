Эксперты рассказали, какие отрасли экономики ЕС пострадают от подорожания газа

Повышение цены газа, наблюдающееся в Евросоюзе, может затронуть химическую промышленность, производство «синего» водорода и производство стали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экспертов.

«Если говорить об отраслях, для которых уровень цен на газ напрямую влияет на конкурентоспособность — это в первую очередь производство азотных удобрений, в меньшей степени — газохимия», — сказал директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

По словам руководителя венгерского департамента энергетических проектов FinExpertiza Мате Тот, удорожание газа сильно скажется на энергоемких отраслях. Подорожают как отопление, так и производство энергии, поэтому с увеличением расходов столкнется «практически любой бизнес».

«Подвержена рискам химическая промышленность, как и производство водорода — например, в Германии преобладает не «зеленый» водород, а «синий», получаемый из газа», — резюмировал Тот.

Аналитик Центра Энергетики Московской школы управления «Сколково» Сергей Капитонов считает, что рост цен на газ приведет к снижению конкурентоспособности европейских химических и сталелитейных компаний.

Ранее стоимость газа в Европе достигла $950 за тысячу кубометров, в четвертый раз за день побив рекорд.