Россиянам дали совет, как вовремя узнать о мошенническом займе на их имя

Мошенники научились оформлять онлайн-займы на имя россиян без их ведома, поделилась информацией сотрудница проекта «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта (ОНФ) Александра Пожарская. Она рассказала в интервью радио Sputnik, как защитить себя от злоумышленников.

По словам Пожарской, мошенники могут оформлять онлайн-займы на посторонних людей, для этого им нужны паспортные данные. Они их находят в Сети.

В заявках на займы они указывают так называемые серые телефонные номера, которые не зарегистрированы на конкретное лицо. Верификация осуществляется через электронную подпись.

Эксперт рассказала, как противостоять такому виду мошенничества. По ее словам нужно регулярно отслеживать кредитную историю, чтобы не позволить мошенникам оформить займ на свое имя.

В августе сообщалось, что в России хотят ограничить дистанционные способы выдачи займов. Депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо на имя вице-премьера РФ Андрея Белоусова, в котором предложил ограничить дистанционные электронные способы оформления кредитов