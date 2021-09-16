Всемирный банк прекратит публикации рейтинга Doing Business

Всемирный банк больше не будет выпускать ежегодный доклад Doing Business об условиях ведения бизнеса в разных странах из-за обнаруженных ошибок в расчетах для докладов за 2018 и 2020 годы. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте организации.

«Изучив всю имеющуюся на сегодняшней день информации относительно Doing Business, включая выводы прошлых обзоров, аудитов и доклад, который Всемирный банк представил сегодня от лица своего совета директоров, руководство группы Всемирного банка приняло решение прекратить (подготовку и публикацию — Прим.ред.) доклада Doing Business. В последствии мы будем работать над новым подходом к оценке делового и инвестиционного климата», — говорится в сообщении.

Как отмечает »КоммерсантЪ», год назад Всемирный банк перестал публиковать рейтинга Doing Business. Отмечается, что при сборе данных были допущены ошибки. При этом создатели рейтинга добавили, что могут пересмотреть результаты прошлых лет. Так, по информации американской юридической фирмы WilmerHale, руководство финансовой организации вынудило коллег завысить место Китая в рейтинге на 13 позиций.

В конце августа Всемирный банк приостановил финансирование своих проектов в Афганистане. Руководство организации объяснило свое решение напряженной ситуацией в стране. Особое беспокойство у ВБ вызвало положение женщин.

На сайте финансовой организации сообщается, что на проекты по развитию и восстановлению в Афганистане с 2002 года было выделено $5,3 млрд. По данным на апрель этого года было 12 действующих проектов, осуществляемых через Международную ассоциацию развития (IDA), на $940 млн. Также через Трастовый фонд реконструкции Афганистана велось 15 проектов на $1,2 млрд.