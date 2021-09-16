Ученые предсказали глобальный дефицит кофе и сахара

В конце XXI века человечество может столкнуться с острой нехваткой кофе и сахара на фоне изменения климата. Об этом говорится в докладе ученых из Стокгольмского института окружающей среды.

По прогнозу ученых, в мире в долгосрочной перспективе (в период с 2070-го по 2099 год) может сократиться производство кукурузы — примерно на 27,2%, риса — на 8,1%, сои — на 7,2%. Самые плохие показатели у сахарного тростника: ожидается снижение на 58,5% и кофе, производство которого может упасть на 45,2%. Наиболее оптимистичные показатели у пшеницы: ее объемы могут вырасти на 13,9%.

Сельское хозяйство – один из секторов, который наиболее сильно зависит от изменений климата, говорится в материале. При этом рискам подвержены не только развивающиеся страны, но и более богатые государства. Серьезными источниками климатических рисков являются США, Китай и Бразилия, и это особенно может отразиться на странах-импортерах. Среди примеров названы страны Центральной и Латинской Америки, а также Карибского бассейна, которые зависят от импорта США. Кроме того, речь шла и о государствах из Азии и Африки, которые ввозят продукты из Китая. Также уязвимыми будут малые островные развивающиеся страны.

«Напротив, Россия, крупный экспортер сырьевых товаров, вполне может столкнуться с увеличением сельскохозяйственного производства из-за изменения климата, в том числе кукурузы, сои и риса. Хотя часто этого недостаточно, чтобы компенсировать риски, которые возникли где-то еще», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России ожидается рекордный урожай плодов и ягод. По прогнозу Минсельхоза, он может составить не менее 1,5 млн тонн.