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В России ожидается рекордный урожай плодов и ягод

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В этом году, по прогнозу Минсельхоза, в России будет побит рекорд по сбору плодов и ягод — не менее 1,5 млн тонн. Об этом сообщается на сайте ведомства. При этом ожидается, что в ближайшие пять лет данный показатель вырастет до 2,2 млн тонн.

Садоводство сейчас – одна из наиболее перспективных и высокотехнологичных подотраслей в сельском хозяйстве, отмечают в министерстве. Сейчас она активно поддерживается государством.

«Благодаря этому за последние 5 лет отечественные аграрии увеличили площади садов и почти вдвое нарастили товарное производство плодово-ягодной продукции. По прогнозу Минсельхоза, в 2021 году будет достигнут очередной рекорд – не менее 1,5 млн тонн плодов и ягод в организованном секторе, а в течение ближайших пяти лет этот показатель вырастет до 2,2 млн тонн», — говорится в сообщении.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов отметил, что для дальнейшего развития отрасли нужно будет уделять особое внимание тому, чтобы аграрии были обеспечены отечественным высококачественным посадочным материалом, заниматься технической модернизацией предприятий, а также активизировать работу по созданию современных мощностей для хранения и переработки продукции.

Ранее сообщалось, что россияне заинтересовались соковыжималками на фоне высокого урожая яблок. Спрос на них, по данным «Авито», в августе-сентябре этого года вырос в три раза по сравнению с июнем-июлем. При этом аналитики отметили, что домашний сок — это более полезная и натуральная альтернатива продуктам, которые продают в магазинах.

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