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Табачная корпорация будет строить бизнес на ингаляторах от астмы

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Крупнейшая табачная компания Philip Morris поглощает фирму Vectura, связанную с разработкой ингаляторов от астмы. Сумма сделки составляет £1,1 млрд, передает Reuters.

Совет директоров фармацевтической фирмы уже поддержал предложение табачной корпорации о покупке.

Между тем аналитики опасаются, что Philip Morris сможет лоббировать свои интересы, тем самым разработки и исследования Vectura могут быть затруднены. В этой связи было много споров, может ли табачная компания владеть фирмой, которая занимается лечением респираторных заболеваний, вызываемых курением сигарет.

В настоящее время Philip Morris уже принадлежит 22,61% акций британского разработчика ингаляторов.

Ранее Росстат сообщал, что о снижении количества курящих в России в 2020 году на 1,3 млн человек. Россияне стали стремиться покупать продукты с минимальным количеством консервантов и отказываться от вредных привычек.

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