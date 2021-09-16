Лоукостеры заработали на стремлении пассажиров экономить на билетах

Лоукостеры, перевозящие пассажиров в Европе, смогли заработать на своих рейсах в отличие от более крупных игроков, передает CNBC.

Так, акции Ryanair увеличились с начала года на 6,6%, а Wizz Air — на 8,72%. При этом бумаги International Airlines Group (IAG) упали на 6%, а у Lufthansa обвалились на 21,45%. По мнению экспертов, лоукостеры оказались в выигрышном положении благодаря стремлению пассажиров сэкономить на билетах и перелетах на небольшие расстояния.

Как отметила аналитик Hargreaves Lansdown Лаура Хой, ставка именно на короткие рейсы со стороны лоукостеров, оказалась весьма удачной. Из-за пандемии было много неопределенности в связи с закрытием границ, и летать на большие расстояния стало невыгодно.

При этом такие компании как Lufthansa и British Airways получили субсидии во время пандемии — €10,6 млрд и £2,76 млрд соответственно, однако даже такое финансирование не вывело компании из затяжного кризиса.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что лоукостер Ryanair принял решение отказаться от покупки самолетов Boeing.