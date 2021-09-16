Американский миллиардер рассказал, как уничтожить биткоин

Основатель инвестфонда Bridgewater Associates, миллиардер Рэй Далио считает, что эре биткоина придет конец после того, как мировые регуляторы осознают, что криптовалюта становится чересчур успешной. Об этом он заявил CNBC.

По его мнению, если рост популярности криптовалют продолжится, то регуляторы вынуждены будут взять этот рынок под свой контроль.

«Они обладают соответствующими возможностями», — заявил Рэй Далио.

Вместе с тем миллиардер подчеркнул, что биткоин — довольно рискованный актив, т.к. он не имеет объективной ценности.

Ранее сообщалось, что в столице прошел митинг против признания биткоина законным платежным средством наряду с американским долларом. В свою очередь, глава Шведского центрального банка Стефан Ингвес сравнивал биткоин с коллекционированием почтовых марок.