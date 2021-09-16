«Роснефть» повысила показатели в области ESG

«Роснефть», являясь членом Глобального договора ООН, реализует ряд комплексных мер по сохранению и восстановлению природных ресурсов, сообщает пресс-служба компании.

Как следует из ежегодного отчета в области устойчивого развития, за последние три года «Роснефть» сократила объем валовых выбросов в атмосферу на 17%, в том числе за счет реализации программы рационального использования попутного нефтяного газа. Также «Роснефть» сократила уровень негативного воздействия из-за отказов трубопроводов на 17 %.

Одной из наиболее важных задач компании является развитие механизма природного поглощения углерода. За 2018-2020 годы сотрудники дочерних обществ «Роснефти» высадили более 3,5 млн саженцев, а за первую половину 2021 года около 4 млн.

Что касается рационального водопользования, за три года объем водоотведения в сети других организаций для вторичного использования увеличился на 22%. Также компания проводит мероприятия по воспроизводству водных биологических ресурсов. В 2020 году «Роснефть» выпустила свыше 65 млн мальков сибирского осетра, муксуна, пеляди, лосося и других в речные системы России, а в 2021 уже более 70 млн мальков.

Еще одним приоритетом «Роснефти» является повышение уровня культуры безопасности. С 2019 года объем обучения в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды увеличился на 22%. Несмотря на коронавирусные ограничения, более 130 тыс. сотрудников прошли обучение в дистанционном формате в 2020 году.

Также в 2020 году компания разработала Концепцию экологического развития, которая объединяет в себе три приоритетных направления: углеродный менеджмент, сохранение биологического разнообразия, деятельность по охране окружающей среды (в области охраны водных объектов и атмосферного воздуха, рекультивации земель, обращения с отходами).

В 2020 году «Роснефть» стала первой российской нефтегазовой компанией, представившей климатические цели до 2035 года в рамках Плана по углеродному менеджменту. Документ предусматривает предотвращение выбросов парниковых газов в объеме 20 млн тонн CO2-эквивалента, сокращение интенсивности выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достижение интенсивности выбросов метана ниже 0,25%.

Напомним, что «Роснефть» признали лучшей российской нефтегазовой компанией в ряде международных ESG рейтингов – Refinitiv, Bloomberg. Международное агентство Sustainalytics в 2021 году дважды улучшило позиции Компании в своем рейтинге. С показателем 33,9 «Роснефть» стала лучшей среди российских нефтегазовых компаний.