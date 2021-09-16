В Великобритании два завода прекратили работу из-за высоких цен на газ

Американская компания по производству удобрений CF Industries Holdings объявила о приостановке на неопределенный срок работы двух заводов в Великобритании из-за высоких цен на газ. Об этом сообщается на сайте компании.

«Останавливаем операции как в производственных комплексах Биллингхема, так и Инса из-за высоких цен на газ. Пока компания не может оценить сроки, когда возобновит производство», — говорится в сообщении.

По данным аналитиков Bloomberg, это может привести к повышению цен на удобрения на мировом рынке

«Рынок расценит эту ситуацию как возможное закрытие других европейских производителей, и цены на удобрения продолжат рост при дефиците предложения», — отметила аналитик.

Ранее сообщалось о новых рекордных ценах на газ в Европе. Так стоимость газа достигла $950 за тысячу кубометров.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, почему цена газа бьет рекорды и когда это закончится.