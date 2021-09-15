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Акции «Роснефти» обновили исторический максимум

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Акции «Роснефти» в ходе торгов в среду по состоянию на 12:10 мск на Московской бирже взлетели почти на 6%, цена за одну бумагу составила 589,8 руб., что является историческим максимумом.

С марта 2020 года, цена акций НК «Роснефть» выросла более чем в 2,3 раза, а за первое полугодие 2021 года – более чем на 31%. Предыдущий исторический максимум был зафиксирован в начале июля. Тогда стоимость ценных бумаг компании достигла рекордного с момента проведения IPO в 2006 году уровня – 586,95 рублей за ценную бумагу.

Большинство аналитиков рекомендуют покупать акции «Роснефти», рассказал эксперт Торгово-промышленной палаты Дмитрий Полохин.

«Перспективы компании позитивно оцениваются крупнейшими инвестбанкирами, по прогнозам которых стоимость ценных бумаг НК «Роснефть» в среднесрочной перспективе может вырасти на 30-40%. При этом большинство аналитиков в настоящее время рекомендуют покупать ценные бумаги компании и включают ее акции в список наиболее предпочтительных объектов для инвестирования», — отмечает он.

«Среди важных факторов роста, которые выделяют инвесторы и аналитики: снижение долговой нагрузки, генерация свободного денежного потока, самые низкие в мире удельные затраты на добычу, реализация флагманского нефтяного проекта «Восток Ойл», который является одним из самых перспективных и экологичных в отрасли», — добавил эксперт.

В начале сентября инвестиционный банк J.P.Morgan повысил целевую цену по акциям ПАО «НК «Роснефть» на 14% — до 10 долларов за ГДР с 8,8 долларов. Прогноз предполагает потенциал роста к текущим котировкам на 39%. Как отмечается в отчете банка, «Роснефть» обладает самым высоким потенциалом роста ценных бумаг среди российских нефтегазовых компаний благодаря проекту «Восток Ойл», который еще не до конца отражен в оценке компании рынком.

«Восток Ойл» в настоящее время является одним из самых перспективных в мире, так как является проектом с углеродным следом на 75% ниже, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире. Его ресурсная база составляет свыше 6 млрд т премиальной малосернистой нефти, которая отличается низким содержанием серы в 0,01–0,04%.

Проект сыграл значительную роль в переоценке стоимости компании. Инвестбанк Goldman Sachs уже назвал его «магнитом для инвесторов». По мнению инвестбанка, «чистая приведенная стоимость проекта может достигнуть 75 млрд долларов». При благоприятной рыночной конъюнктуре и снижении рисков, стоимость проекта может превысить $100 млрд, считают аналитики Bank of America. При учете СПГ, общая оценка по проекту может возрасти до $115-120 млрд.

Американские банки Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch и инвестбанк Goldman Sachs ранее повышали целевую цену за глобальную депозитарную расписку «Роснефти» в среднем до $10.2. Райффайзенбанк и «Газпромбанк» также повышали целевую цену акций «Роснефти» до 10$. При этом эксперты сохраняли рекомендацию «покупать».

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