Учителя детей-олимпиадников получат дополнительную поддержку

В ходе пресс-конференции, посвященной старту школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 годов в онлайн-формате, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева предложила проработать меры поддержки педагогов, чьи воспитанники успешно выступят в финале Всероссийской олимпиады школьников.

Правительство вместе с образовательным центром «Сириус» и депутатами «Единой России» проводит большую работу по повышению доступности и качества образования. Наряду с обновлением инфраструктуры школ, снижением бюрократической нагрузки на учителей и другими приоритетными задачами важно развивать олимпиадное движение, отметила она.

«Нам всем вместе необходимо проработать меры поддержки регионов, школ и тех педагогов, дети которых показывают на финале Всероссийской олимпиады школьников системно хорошие результаты — это задача, которую мы берем на себя», — добавила Шмелева.

Кроме того, она подчеркнула, что развитие олимпиадного движения в стране носит системный характер. Именно олимпиады являются одним из основных инструментов для самореализации и развития талантов каждого ребенка

«Президентом создан образовательный центр «Сириус» — это ядро системной работы, и именно олимпиады являются одним из значимых инструментов. Он обязательно должен развиваться. Мы включили его в народную программу партии «Единая Россия». Было много предложений у экспертов из разных регионов о том, как развивать каждый из этапов, и как в целом общество посредством олимпиады транслирует свое видение гражданина, который будет развивать важные проекты», — заключила Елена Шмелева.