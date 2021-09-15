В ПФР дали советы тем, кто собирается выйти на пенсию

Перед выходом на пенсию лучше заранее подготовить все необходимые документы и проверить, чтобы они соответствовали всем требованиями, посоветовали в отделении Пенсионного фонда России (ПФР) по Чеченской Республике. Это позволит облегчить и ускорить оформление выплат.

Среди документов, которые нужны для назначения пенсии, — паспорт, трудовая книжка, свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке (о расторжении брака), если была смена фамилии, военный билет, диплом об образовании (очной формы).

Гражданам стоит заранее обратиться в клиентскую службу территориального управления ПФР по месту проживания. Это можно сделать за пять лет (минимум – за шесть месяцев) до наступления пенсионного возраста.

Специалисты помогут направить запросы работодателям, а также в архивные учреждения, проверят трудовую книжку, справки и другие документы, а потом подготовят макет пенсионного дела к моменту назначения пенсии. Кроме того, при необходимости индивидуальный лицевой счет дополнят недостающими сведениями. Работающие люди предпенсионного возраста могут провести заблаговременную работу через своего работодателя.

Ранее в ПФР рассказали, что в случае смерти супруга, чья пенсия была выше, вдова или вдовец имеют право на оформление выплаты вместо своей. Перейти на пенсию по случаю потери кормильца можно в случае, если человек достиг пенсионного возраста или признан инвалидом, однако такой переход не всегда выгоден.