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Аналитик Правосудов назвал условия для заключения договора по газу с Украиной

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РИА «Новости»

Основным вопросом в обсуждении продления контрактов на транзит газа через Украину будут объемы поставок, заявил «Газете.Ru» гендиректор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

«Подразумевается, что принципиальный спор будет идти об объемах. Понятно, что какой-то объем транзита через Украину сохранится, но какой – зависит от того, сколько европейцы будут закупать российского газа», — считает он.

Эксперт отметил, что «Северный поток – 2» сможет заработать на полную мощность не сразу, плюс есть контракты с Украиной до 2024 года. «Газпром» свою позицию по цифрам пока не озвучивал, это все еще будет обсуждаться, отметил он. При этом для украинской стороны сохранить объемы очень важно.

«У них газотранспортная система заточена и на внутреннего потребителя, и на транзит. Если транзит прекращается или очень сильно сокращается, то в этом случае частично закрывается ГТС. Она и так постепенно закрывается, поскольку транзит сокращается. Киев отключает наиболее старые участки. Но там пока еще более-менее справляются с обеспечением собственных потребителей», — рассказал Правосудов.

Аналитик добавил, что тарифы на прокачку — это тоже важный вопрос. Транзит через Украину обходится «Газпрому» дороже, чем по другим маршрутам, где у него есть свои доли. Однако важнее всего будет договориться именно по объемам.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко после переговоров с представителями ФРГ заявил, что Киев готов продлить контракт на транзит с «Газпромом». Однако объемы, которые сейчас идут через территорию страны, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу, чтобы у Украины были гарантии, что транзит сохранится.

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