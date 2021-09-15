Экономист рассказал, как можно ускорить решение по «Северному потоку – 2»

«Газпром» может предпринять ряд шагов, чтобы повлиять на решение со стороны ФРГ по «Северному потоку – 2», заявил «Газете.Ru» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

По его словам, сам факт, что «Газпром» не увеличивает прокачку газа через Украину сверх того, что обговорено контрактами, — это уже является определенным «подталкивающим» фактором.

«Здесь подход простой: хотите дополнительного газа – мы готовы вам его предоставить, но по «Северному потоку – 2». Поэтому если вы будете затягивать с его сертификацией, то, возможно, новые рекорды на газ в Европе не за горами, или как минимум не будет быстрого снижения цен», — отметил Митрахович.

«Конечно, если «Северный поток – 2» был бы запущен быстрее, ситуация для «Газпрома» была бы более определенной, он бы чувствовал себя увереннее. Цены, возможно бы, снизились в Европе. Но это тот случай, когда «Газпром» сам мог бы себе это поставить в плюс: показать своим контрагентам, что благодаря газпромовскому проекту снижаются цены», — добавил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что процесс получения необходимых решений по «Северному потоку — 2» от немецкого регулятора может занять около четырех месяцев. По его словам, это может произойти к началу 2022 года.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год.