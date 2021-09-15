Поставки тунца в Россию упали почти на треть

Импорт тунца в Россию за первое полугодие сократился почти на треть. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

По итогам января — июня этого года объем поставок в натуральном выражении снизился на 27,7%, до 5,6 тыс. тонн, а в денежном — на 20,97%, до $26,45 млн. Поставки готовой продукции при этом сократились на 44%, до 3,2 тыс. тонн, и на 51,6%, до $11,17 млн соответственно. Импорт филе, наоборот, вырос на 41,5%, до 2,3 тыс. тонн, и на 50,4%, до $14,74 млн.

По мнению президента Всероссийской рыбопромышленной ассоциации Германа Зверева, сокращение импорта может быть связано с падением потребительского спроса. Рыба и морепродукты – это одна из «уязвимых» категорий товаров, от которых люди начинают отказываться при снижении доходов. По его словам, больше всего страдает премиальная продукция, к которой относится тунец.

Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк также отметил, что многие трейдеры в предыдущие кризисы также отказывались от поставок замороженного тунца и филе в пользу лосося, сибаса и дорадо, которые стоят дешевле.

Опрошенные изданием ритейлеры заявили, что дефицита тунца в магазинах нет. Однако снижение поставок тунца может стать проблемой для участников ресторанного рынка, заявил исполнительный директор Restcon Андрей Петраков. Это может коснуться ресторанов японской кухни, а также элитных заведений, где тунца подают в виде стейков, рассказал он.

В начале сентября ФТС сообщила о резком росте импорта мяса и рыбы из стран дальнего зарубежья. По данным за январь – август импорт рыбы и водных беспозвоночных возрос на 26%, до $139 млн, в том числе мороженой рыбы — на 19%, до $50 млн, рыбного филе — на 19%, до $18 млн.