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Politico: экспорт СПГ подрывает амбициозные цели Байдена в области климата

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Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Келли Шихан Мартин, старший директор энергетических компаний, опубликовал в Politico материал, где говорится, что экспорт СПГ подрывает амбициозные цели администрации Байдена в области климата.

Так называемый «природный» газ, который является сильным загрязнителем климата и производится преимущественно в результате опасного гидроразрыва пласта, является одним из тех ископаемых видов топлива, от которых нам нужно быстро отказаться, если мы хотим предотвратить самые тяжелые последствия изменения климата, пишет Мартин. Добыча газа сопряжена с финансовыми и экологическими рисками, однако отрасль, производящая ископаемое топливо, упорно работает над тем, чтобы ввести общественность в заблуждение относительно рисков.

Газовая промышленность рисует обывателя риски, потому что они имеют большие планы значительно расширить рынок для своей продукции.

В надежде получить гарантии по кредитам и другие субсидии от Конгресса и администрации Байдена сторонники утверждают, что строительство этих объектов не будет представлять собой климатический риск. Учитывая шаткое финансовое положение газовой промышленности с гидроразрывом, они нуждаются лоббистах в федеральном правительстве. Мартин утверждает, что некоторые лица из администрации Байдена попались на эту удочку.
Специалист указывает, наука говорит о другом. На каждом этапе пути — от добычи гидроразрывом до транспортировки по трубопроводу и до энергоемкого сжижения — все эти проекты выделяется значительное количество метана и парникового газа. Все это способствует климатическому кризису. В последнем отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата подчеркивается необходимость сокращения загрязнения метаном, чтобы иметь хоть какую-то надежду на конструктивную борьбу с изменением климата. В этом контексте последнее, что нам следует делать, — это блокировать десятилетия использования ископаемого топлива и связанного с ним загрязнения метаном, строя десятки новых терминалов для отгрузки газа, указывает Мартин.

Он подчеркнул, что эти проекты также полностью расходятся с заявленной администрацией Байдена целью сделать приоритетной экологическую справедливость. Объекты для экспорта СПГ усугубят загрязнение и связанные с ним последствия для здоровья населения.

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