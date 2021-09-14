Саратовские власти начали проверять безработных покупателей имущества

В Саратовской области стартовал пилотный проект по выведению из тени доходов граждан. Власти региона начали проверять официально ничего не зарабатывающих покупателей дорогостоящего имущества. Об этом в своем Telegram-канале написал вице-губернатор области Роман Бусаргин.

«В Энгельсском районе в качестве пилотного проекта приступили к изучению списков граждан, не ведущих никакой официальной деятельности, но приобретающих дорогостоящие объекты. Уже обнаружено не менее 40 физических лиц, оформивших за прошедший год в собственность недвижимое и движимое имущество на десятки миллионов рублей», — сообщил Бусаргин.

Он указал, что профильные структуры будут проверять законность происхождения этих средств.

Также чиновник отметил, что в результате деятельности региональной межведомственной комиссии по мобилизации доходов за прошедшую неделю по разным направлениям региональный бюджет дополнительно получил 30,8 млн рублей, а с начала года — 671,6 млн рублей.

Ранее в Росстате сообщили о резком снижении уровня безработицы.

До этого эксперты дали рекомендации для тех, кто хочет купить вторичное жилье.