Экономист назвала срок «сгорания» банковского долга

Стандартный срок, когда кредитор имеет право взыскать задолженность с заемщика, составляет три года. Об этом агентству »Прайм» рассказала доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко.

Тем не менее, по ее словам, согласно Гражданскому кодексу, кредитор имеет право подать заявление в суд на заемщика и после истечения данного срока.

«Поэтому заемщик до вынесения решения суда должен заявить об истечении данного срока», — уточнила эксперт.

Карпенко подчеркнула, что исковая давность по долгам может быть рассчитана не по всему кредиту, а по отдельным его частям, так как большинство погашают кредит не единым платежом.

«Поэтому срок давности будет вычисляться по каждому периодическому платежу», — отметила экономист.

Кроме того, в отдельных случаях, по кредиту начисляются пени и неустойки, а некоторые кредиторы намеренно не напоминают должнику о наступлении просрочки по кредиту, добавила Карпенко. Таким образом, по мнению эксперта, это приводит к накоплению больших штрафов и пеней, которые также могут взыскать через суд.

Кроме того, возможны ситуации, когда течение срока исковой давности прерывается на срок до шести месяцев, заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что Минфин и ЦБ разработают механизм по выходу закредитованных россиян из сложной ситуации. Уточняется, что для этого необходимо создание эффективной системы банкротства граждан и введение института медиации при реструктуризации долговой нагрузки граждан.