Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно стартовала с Байконура 21:21
Жители Бужаниново на новом народном сходе потребовали выдворить всех мигрантов... 21:21
Киев напомнил Европе о возможности перекрытия газа 21:19
Дзюба не выйдет в стартовом составе «Зенита» в матче против... 21:03
Экономист назвала срок «сгорания» банковского долга 21:00
Главред The Insider Доброхотов покинул Россию без загранпаспорта 20:59
«Кто не понял, тот поймет»: Лукашенко нашел «предателей» среди... 20:58
Роналду повторил лигочемпионский рекорд Месси 20:51
Apple представила новый iPhone 20:48
Выступавшая за Украину чемпионка Игр-2020 показала фото из Крыма с флагом... 20:39

Booking оспорил штраф ФАС на 1,3 млрд рублей

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление компании Booking.com.B.V. с требованием признать незаконным штраф в 1,3 млрд рублей, наложенный на нее Федеральной антимонопольной службой России (ФАС), следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Уточняется, что заявление поступило в суд 13 сентября, но пока не принято к рассмотрению.

В декабре 2019 года ФАС завела дело в отношении Booking.com из-за навязывания отелям и хостелам условия о соблюдении паритета цен. По данным службы, сервис запрещал подключенным к нему гостиницам снижать цены на других ресурсах. Компания не согласилась с решением российского антимонопольного ведомства и подала иск к ФАС 4 февраля.

Антимонопольное дело против Booking.com было заведено по обращению организации малого и среднего бизнеса «Опора России». В декабре 2020 года его рассмотрение завершилось, ФАС выявила нарушения.

В конце августа 2021 года арбитражный суд Москвы подтвердил законность выводов ФАС из-за навязывания Booking.com. отелям требования о так называемом паритете цен.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Узкая челка и камеры по диагонали: Тим Кук показал новые iPhone. LIVE
Онлайн-трансляция презентации iPhone 13
Конгресс США испугался гиперзвука из России
Американские парламентарии потребовали от армии отчета о борьбе с гиперзвуковыми ракетами
Борцы с горбушей и шпионами: поладит ли новая власть Норвегии с Россией
На выборах в Норвегии победила «Рабочая партия», выступавшая за сотрудничество с Москвой
Власти Подмосковья рассказали, где проживали подозреваемые в убийстве пенсионерки
Премьера Гаити обвинили в убийстве президента
Задержан блогер Мишаня Дальнобой, который пьяным вел трансляцию за рулем
Главарь известной ОПГ рассказал о расправах над должниками в 90-е
Новости и материалы
Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно стартовала с Байконура
Жители Бужаниново на новом народном сходе потребовали выдворить всех мигрантов из поселка
Киев напомнил Европе о возможности перекрытия газа
Дзюба не выйдет в стартовом составе «Зенита» в матче против «Челси» в ЛЧ
Экономист назвала срок «сгорания» банковского долга
Главред The Insider Доброхотов покинул Россию без загранпаспорта
«Кто не понял, тот поймет»: Лукашенко нашел «предателей» среди российских звезд
Роналду повторил лигочемпионский рекорд Месси
Apple представила новый iPhone
Выступавшая за Украину чемпионка Игр-2020 показала фото из Крыма с флагом России
МИД подтвердил наличие большого массива данных о вмешательстве США в выборы в РФ
Роналду забил в первом матче Лиги чемпионов после возвращения в «МЮ»
Устроивший стрельбу в казанской школе Галявиев этапирован в СИЗО Петербурга
Врачи назвали трудный подъем по утрам сигналом смертельной болезни
В полиции заявили, что ранее жалоб на мигрантов в Бужанинове не было
Вашингтон не исключил новых мировых санкций против талибов*
Минюст США запретил полицейским удушающие приемы без должных оснований
В ВФЛА отреагировали на просьбу Ласицкене помочь с получением визы США для ЧМ-2022
Все новости
«Мигранты — вне российского социума»: что толкает приезжих на преступления
Этнограф призвал создать в России систему адаптации мигрантов
«Была одна погибшая. Когда подошли спасатели, умерла вторая»
Число жертв схода ледника на Домбае возросло до двух
«Боялся огласки на родине»: почему украинец отказался обниматься с россиянами
Российский паралимпиец Сафронов раскрыл подробности скандала с украинцем Цветовым
«Он абсолютно здоров»
Путин ушел на карантин из-за коронавируса в окружении
Золотой жилец: рынок посуточной аренды жилья оправился от пандемии
Предложение краткосрочной аренды жилых объектов увеличилось за год на 40%
«Это шаг к фашизму»
Чешский суд заключил под стражу россиянина Франчетти, задержанного по запросу Украины
Умер герой чеченской войны генерал Казанцев
«Бороться со злонамеренным влиянием Кремля»
Зачем США новая программа поддержки демократии в Европе
Что делать с кабачком-переростком
Шефы московских ресторанов рассказали, как поступить с переросшими кабачками
«Наша национальная одежда — это не костюмы дементоров»
Афганки дали отпор талибам* флешмобом в соцсетях
«Российские беспилотники мы в бою не видели»
Почему России нужно вооружать беспилотные летательные аппараты
Остановить мгновенье: Huawei подарит до $10 000 за лучшие фотографии
В России стартует конкурс мобильной фотографии NEXT-IMAGE Awards 2021
«У Ефремова были бы шансы, но не с такой жалобой»
Пашаев и Добровинский — о возможном сокращении срока Ефремова по кассации
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях