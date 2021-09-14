Booking оспорил штраф ФАС на 1,3 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление компании Booking.com.B.V. с требованием признать незаконным штраф в 1,3 млрд рублей, наложенный на нее Федеральной антимонопольной службой России (ФАС), следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Уточняется, что заявление поступило в суд 13 сентября, но пока не принято к рассмотрению.

В декабре 2019 года ФАС завела дело в отношении Booking.com из-за навязывания отелям и хостелам условия о соблюдении паритета цен. По данным службы, сервис запрещал подключенным к нему гостиницам снижать цены на других ресурсах. Компания не согласилась с решением российского антимонопольного ведомства и подала иск к ФАС 4 февраля.

Антимонопольное дело против Booking.com было заведено по обращению организации малого и среднего бизнеса «Опора России». В декабре 2020 года его рассмотрение завершилось, ФАС выявила нарушения.

В конце августа 2021 года арбитражный суд Москвы подтвердил законность выводов ФАС из-за навязывания Booking.com. отелям требования о так называемом паритете цен.