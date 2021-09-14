Аналитик Симонов дал прогноз, сможет ли цена газа в Европе достичь $1000

Дальнейшее повышение цен на газ в Европе вплоть до $1000 за тыс. кубометров возможно, заявил «Газете.Ru» директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Он отметил, что рынок сейчас носит «спекулятивный» характер, и прогнозировать что-то сложно.

По словам эксперта, цены на газ в Европе растут в основном из-за погодных причин, сокращения поставок СПГ, недостатка газа в хранилищах в преддверии отопительного сезона. Однако разгону цен способствуют и «спекулятивные» факторы.

«Когда цены растут каждый день, очевидно, что это уже спекулятивная история», — считает Симонов.

Он отметил, что ЕС годами создавал новую модель газового рынка, в основе которой лежит ориентация на биржу и отказ от долгосрочных контрактов. Европейские страны исходили из того, что у них всегда будет профицит газа, полагает эксперт. Но сейчас ситуация изменилась: спрос растет, а предложение сократилось, «зеленая» энергетика пока не показала результатов.

«Если будет игра «быков», цена может и $1000 пробить. Европа сама отдала свой газовый рынок в руки спекулянтов», — заявил Симонов.

При этом он подчеркнул, что «Газпром» выполняет все свои обязательства, но не поставляет газ сверх лимита, однако сделать это готов. «Газпром» построил «Северный поток — 2» и готов поставлять, а говорят, что это политически неправильная труба», — отметил эксперт. Поставки через Украину по нынешним условиям, по словам Симонова, «Газпрому» невыгодны.

Стоимость газа в Европе в ходе торгов вторника побила очередной рекорд и превысила $800 за тыс. кубометров.

Почему цена газа бьет рекорды и когда это закончится – в материале «Газеты.Ru».