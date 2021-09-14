Сенаторы в США грозят подвесить назначения в минфине до санкций против Nord Stream 2

Двое сенаторов-республиканцев угрожают задержать назначения в руководстве министерства финансов США до тех пор, пока администрация президента Джо Байдена не пойдет на введение санкций против Nord Stream 2 AG, оператора проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что с таким заявлением выступили сенаторы Пэт Туми (от штата Пенсильвания) и Тед Круз (от штата Техас). Речь идет о пяти должностях в минфине, это, в том числе, посты руководителей, отвечающих за санкции и финансирование антитеррористической деятельности.

Администрация Байдена ввела санкции против нескольких компаний, поддерживавших «Северный поток — 2», но не против самой Nord Stream 2 AG. В Вашингтоне уверены, что введение санкций против компании-оператора проекта ухудшит отношения Вашингтона с Берлином, но не остановит проект.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что именно президент России Владимир Путин является автором проекта «Северный поток — 2».